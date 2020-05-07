Большой резонанс в Сети вызвали слова доктора Мясникова о том, что даже с температурой 38 в больницу лучше не стремиться. Сегодня главврач московской ГКБ №71 уточнил показатели состояния человека, при которых обязательно надо вызывать скорую и показана госпитализация.

Большой резонанс в Сети вызвали слова главврача московской ГБК номер 71 имени Жадкевича и известного телеведущего доктора Мясникова о том, что даже с температурой 38 в больницу лучше не стремиться.Врач сказал, что больница – это "рассадник заразы", поэтому лучше принять парацетамол и лечиться дома.Через несколько дней после этого совета в эфире YouTube-канала "СоловьевLive" Александр Мясников уточнил показатели состояния человека, при которых надо вызывать скорую и показана госпитализация.Это надо делать, если температура выше 38-39 градусов держится несколько дней, а парацетамол при этом не помогает, если наблюдается диарея и обезвоживание организма, есть трудности с дыханием, а также наблюдаются изменения в сознании – например, заторможенность и путаются слова.Ранее доктор Мясников провел репортаж из красной зоны своей больницы, где проходят лечение больные с коронавирусом.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Доктор Мясников | Dr.Myasnikov (@drmyasnikov.ru) 5 Май 2020 в 11:41 PDTПо состоянию на 6 мая Россия занимает 7 место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом. По последним данным он выявлен у почти 166 тысяч человек.