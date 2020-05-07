Официальный представитель оперштаба по коронавирусу, главврач московской ГКБ №71 Александр Мясников разместил в Инстаграме репортажа, который он вел из красной зоны, где находятся больные с подтвержденным коронавирусом. На видео знаменитого по телеэфирам доктора можно узнать только по голосу.

Официальный представитель оперативного штаба по коронавирусу в России, главный врач московской ГКБ №71 имени Жадкевича Александр Мясников разместил в своем "Инстаграме" уникальные кадры.В репортаже, который он вел из красной зоны, где находятся больные с подтвержденным коронавирусом, самого знаменитого по телеэфирам доктора можно узнать только по голосу и надписи на костюме "Док Мясник".Все медики – в защитных костюмах и масках.Доктор показывает, как устроена эта особая зона в больнице, которая лишь недавно была перепрофилирована для принятия коронавирусных пациентов."Рутинная практика", — комментирует кадры главврач больницы и показывает даже некоторых не тяжелых пациентов, которые в реанимации играют в игры.При этом за кадром слышны стоны других больных, но медики сохраняют спокойствие и работают очень слаженно.Посмотреть эту публикацию в InstagramЭксклюзивные кадры из "красной зоны" (ГКБ им. М. Е. Жадкевича). Полную видеозапись прямого эфира проекта "Спасибо, доктор!" смотрите на главной странице сайта drmyasnikov.ru.Публикация от Доктор Мясников | Dr.Myasnikov (@drmyasnikov.ru) 5 Май 2020 в 11:41 PDTРанее доктор Мясников рассказал, почему людям даже с температурой 38 лучше лечиться дома, а не в больнице.