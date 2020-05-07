Председатель и генеральный директор Orascom Investment Holding Нагиб Савирис в интервью CNBC заявил, что падение нефтяных цен расчетливой попыткой убить сланцевую индустрию США. Бизнесмен полагает, что саудиты верно оценили долгосрочные перспективы и через полтора года нефтяные цены поднимутся до $100 за баррель.

Председатель и генеральный директор Orascom Investment Holding Нагиб Савирис в интервью CNBC заявил, что падение нефтяных цен "расчетливой попыткой" убить сланцевую индустрию США. По мнению бизнесмена, развязав "ценовую войну" с Россией, Эр-Рияд верно оценил долгосрочные перспективы.При этом Савирис отметил, что даже если бы сделка ОПЕК+ в марте этого года не сорвалась, нефтяные цены все равно ушли бы вниз из-за резкого снижения потребления, хотя, конечно, падения до такого критического уровня, который наблюдался, не было бы."Я думаю, это было рассчитано, – сказал бизнесмен. – Я думаю, они знали, что это должно было случиться, и они все равно хотели сделать это, потому что, после того как они устранят конкурента, цена поднимется выше $50 или $60. Поэтому я действительно верю, что через 18 месяцев нефть достигнет $100".Между тем, пока нефтяной рынок оживает, питаемый надеждами на снятие ограничений, связанных с борьбой с коронавирусом в Европе, и соответственно восстановление спроса. Североморская смесь Brent торгуется в районе $30 за бочку, американская WTI – на уровне $24 за баррель.