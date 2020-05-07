Объем субсидий работодателям на выплату зарплат составит 98,4 миллиарда руб., заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Выплаты субсидий предпринимателям в размере одного МРОТ начнут ранее намеченного (18 мая) срока.
Объем субсидий работодателям на выплату зарплат составит 98,4 миллиарда руб., заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на совещании у президента Владимира Путина. Выплаты субсидий предпринимателям в размере одного МРОТ начнут ранее намеченного (18 мая) срока.
По оценке ФНС, на субсидию могут претендовать 1,26 миллиона получателей, в которых трудоустроены 4,05 миллиона сотрудников, в том числе 85% — это юрлица с численностью занятых от одного до десяти человек.
Почти 60,6 тысячи компаний подали заявления на получение субсидий, из них 46,4 тысячи соответствуют установленным требованиям, пояснил Егоров.
Что касается поступления налогов, то показатель снизился в апреле на 30%, в основном это произошло из-за сокращения уплаты налога на добычу полезных ископаемых. "При этом НДФЛ упал на 14%", — пояснил Егоров.
В целом поступление налога на прибыль упало на 41% до 438,4 миллиарда руб., НДС — на 26,7% до 220,1 миллиарда руб., НДПИ — на 50,3% до 353,8 миллиарда руб.
На розничном рынке, где введено наибольшее количество ограничений, не работают более 36% зарегистрированных компаний, их выручка упала на 25%, заключил глава ФНС.