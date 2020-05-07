Объем субсидий работодателям на выплату зарплат составит 98,4 миллиарда руб., заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Выплаты субсидий предпринимателям в размере одного МРОТ начнут ранее намеченного (18 мая) срока.

Объем субсидий работодателям на выплату зарплат составит 98,4 миллиарда руб., заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на совещании у президента Владимира Путина. Выплаты субсидий предпринимателям в размере одного МРОТ начнут ранее намеченного (18 мая) срока.По оценке ФНС, на субсидию могут претендовать 1,26 миллиона получателей, в которых трудоустроены 4,05 миллиона сотрудников, в том числе 85% — это юрлица с численностью занятых от одного до десяти человек.Почти 60,6 тысячи компаний подали заявления на получение субсидий, из них 46,4 тысячи соответствуют установленным требованиям, пояснил Егоров.Что касается поступления налогов, то показатель снизился в апреле на 30%, в основном это произошло из-за сокращения уплаты налога на добычу полезных ископаемых. "При этом НДФЛ упал на 14%", — пояснил Егоров.В целом поступление налога на прибыль упало на 41% до 438,4 миллиарда руб., НДС — на 26,7% до 220,1 миллиарда руб., НДПИ — на 50,3% до 353,8 миллиарда руб.На розничном рынке, где введено наибольшее количество ограничений, не работают более 36% зарегистрированных компаний, их выручка упала на 25%, заключил глава ФНС.