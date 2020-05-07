Екатерина дала большой интервью Собчак. Актриса откровенно рассказала журналистке о проделанных пластических операциях.

Екатерина дала большой интервью Собчак. Актриса откровенно рассказала журналистке о проделанных пластических операциях.Внешность звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы за последние 10 лет кардинально изменилась. Поклонники и недоброжелатели уверены в том, что актриса хоть раз в жизни, но все-таки делала пластические операции на лице. Екатерина, в свою очередь, опровергала эти доводы.Недавно Варнава дала большое интервью Ксении Собчак, где решила расставить все точки над i. Оказалось, актриса все же ложилась под нож хирурга, но с лицом ничего не делала. Она перенесла две пластические операции по уменьшению груди. Первую Екатерина сделала в Лос-Анджелесе. Однако последствия оказались болезненными. Хирург сделал неаккуратный шов, в результате он стал давить на лимфоузел и опухать. Поэтому Варнава перенесла вторую операцию уже в Москве. Второе хирургическое вмешательство прошло успешно.