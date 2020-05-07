Экс-главе петербургского Метростроя Николаю Александрову изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Такое решение принял Санкт-Петербургский городской суд.

Экс-главе петербургского "Метростроя" Николаю Александрову изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Такое решение принял Санкт-Петербургский городской суд, передает ТАСС.Александров является фигурантом двух уголовных дел о растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). В январе текущего года его уже отправляли под домашний арест, но 4 апреля Фрунзенский районный суд вынес постановление заключении Александрова под стражу новому уголовному делу, заведенному ФСБ России, напоминает РИА Новости.По версии следствия, Александров вступил в сговор с начальником филиала "Метростроя" – директором Управления производственно-технологической комплектации Олегом Кузьменко, а также предпринимателем Анатолием Болотовым. Вместе с подельниками он разработал план по заключению фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов при строительстве Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена. По предварительной оценке, речь идет о 178 миллионах рублей ущерба.В конце апреля этого года по решению Дзержинского райсуда Санкт-Петербурга была арестована недвижимость Александрова.Болотов и Кузьменко также были арестованы.