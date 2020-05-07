Меган Маркл продолжает портить жизнь Кейт Миддлтон даже после переезда в США. Королева Великобритании приняла неожиданное решение.

Меган Маркл продолжает портить жизнь Кейт Миддлтон даже после переезда в США. Королева Великобритании приняла неожиданное решение.Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей. В прошлом году герцоги Кембриджские якобы хотели завести еще одного наследника, но этому не суждено больше сбыться. Королева Елизавета II строго настрого запретила Кейт рожать, ведь ей стоит подумать о своих монарших обязанностях. Об этом сообщает канал "".Оказывается, посоле того, как Меган Маркл и принца Гарри уехали из Великобритании, их функции теперь должны выполнять Кейт и Уильям. Герцогине Кембриджской необходимо восстановить репутацию королевской семьи, ведь она является обожаемой персоной в стране. Миддлтон ничего не оставалось, как согласиться с требованиями Елизаветы II, правда, все равно осталась опечалена обстоятельствами, пишет "".19 Дек 2018 в 3:49 PSTНапомним, Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских обязанностей еще в начале года. Официально "мегзит" вступил в силу 1 апреля. Сейчас герцоги Сассекские находятся в Лос-Анджелесе. Они уже столкнулись с трудностями самостоятельной жизни. Супруги наняли охранников, а также ввязались в судебные разбирательства. Говорят, Гарри уже и думает покинуть жену и ребенка.