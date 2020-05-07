Биткоин вновь возвращает утраченные позиции, а криптоаналитики возлагают надежды на новый катализатор роста - халвинг первой криптовалюты.

Биткоин вновь возвращает утраченные позиции, а криптоаналитики возлагают надежды на новый катализатор роста — халвинг первой криптовалюты.Халвинг — это процесс, когда награда майнеров за добычу блоков уменьшается, то есть скорость генерации токенов замедляется, а майнеры получают вдвое меньше криптовалюты. Это такая особенность биткоина — халвинг происходит приблизительно каждые 4 года. Этот процесс необходим для контроля инфляции криптовалюты, количество которой ограничено 21 миллионом токенов. На данный момент добыто 18,3 миллиона, или 87% от всего возможного числа биткоинов.В ближайшее время ожидается третий по счету халвинг биткоина. Во время первого замедления генерации блоков в 2012 году биткоин стоил $12, в ходе второго халвинга в 2016 году цена первой криптовалюты была $650. Сейчас стоимость одного биткоина составляет около $8700.Поскольку генерация биткоинов уменьшится вдвое, а спрос останется прежним, цена должна расти. Однако предстоящий халвинг биткоина вызвал неоднозначную реакцию криптосообщества. В то время как многие трейдеры запасаются монетой, ожидаемый дефицит которой ожидается после события, все еще неясно, в каком направлении ее цена будет двигаться после 12 мая.Скептики утверждают, что цены на криптовалюты печально известны волатильностью и часто их трудно объяснить, утверждая, что любое повышение стоимости должно быть оценено заблаговременно, но поклонники криптовалют ссылаются на исторический прецедент.Безумие вокруг цифровых валют когда-то привело к тому, что биткоин достиг стоимости в почти $20 тысяч, при этом сейчас монета все еще торгуется примерно на 50% ниже рекордных показателей 2017 года. Среднее время ралли после халвинга составило 446 дней: если история повторится, биткоин может достигнуть пика в районе августа 2021 года.Ожидаемое сокращение предложения будет на 40% больше, чем в 2016 году, отметил CEO криптовалютного хедж-фонда Pantera Capital Дэн Морхэд, проанализировав предыдущие халвинги. Он добавил, что цена криптовалюты выше $100 тысяч может показаться абсурдной. Морхэд подчеркнул, что курс в $5 тысяч тоже казался нереальным, когда его компания выпускала прогноз при цене актива в $65.Рост криптокошельков также ускорился на 2% в апреле, что является самым большим ежемесячным приростом, по крайней мере с ноября. Эксперты видят два возможных объяснения: скучающие азартные игроки обращаются в период карантина к криптовалютам, в то время как многих других подстегивают ожидания халвинга биткоина.Безусловно, многие поклонники криптовалют в качестве катализатора роста цен также указывают на беспрецедентные фискальные стимулы от центральных банков по всему миру. Экономист и генеральный директор Real Vision Рауль Пал считает, что биткоин подорожает до $1 миллиона в течение 5 лет и станет будущим финансовой системы. Несмотря на то что халвинг не является ключевым фактором его прогноза, этот процесс может стать потенциальным драйвером. За тот же период стоимость золота увеличится в 5 раз, считает предприниматель. По его словам, в таком случае капитализация драгоценного металла возрастет до $15 триллионов, а его цифрового конкурента — до $10 триллионов.Соучредитель Morgan Creek Digital Энтони Помплиано предположил, что биткоин подорожает минимум до $100 тысяч к концу 2021 года. Этому поможет как халвинг, так и допэмиссия денег ЦБ разных стран, что вынудит инвесторов переводить капитал в защищенные от инфляции активы.Аналитик Jefferies LLC Кристофер Вуд в своей еженедельной рассылке Greed & Fear рекомендовал инвесторам, в том числе и учреждения, покупать биткоин раньше, чем произойдет халвинг, ссылаясь на предыдущие скачки цен на токен во время аналогичных событий. "Чтобы инвестировать в биткоин, необходимо верить в целостность системы в том смысле, что предложение действительно ограничено", — написал он. Цифровой токен должен быть источником диверсификации "именно потому, что он действительно децентрализован", сказал он.Ряд криптобирж также начали дополнительно нанимать сотрудников. Kraken LLC и Binance Holdings Ltd. расширяют свой штат, а также OkEx и Coinbase Inc.Дэвид Янчевски, генеральный директор и основатель Coincover, заявил, что любое событие на рынке, влияющее на принятие криптовалюты, является положительным для его бизнеса. "Когда произошел последний всплеск роста, на рынок вышло очень много людей, потому что они чувствовали, что должны участвовать в акции", – сказал Янчевский, чья фирма предлагает страховку от краж криптовалюты и мошенничества. "В конечном счете все, что заставляет рынок или более широкие инвестиционные организации быть в курсе ситуации на рынке криптовалют, имеет тенденцию положительно влиять на развитие отрасли".