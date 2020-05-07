Сын скончавшегося миллиардера Дмитрия Босова Антон Босов назвал смерть своего отца семейными делами.
Сын скончавшегося миллиардера Дмитрия Босова Антон Босов назвал смерть своего отца "семейными делами".
Как передает издание "360", Босов-младший проинформировал общественность, что не стоит строить догадок и нужно дождаться официальной версии следствия.
Ранее тело 52-летнего владельца компаний "Сибантрацит" и "Востокуголь", чье состояние оценивалось в сумму свыше 1,1 миллиард долларов, было найдено родственниками в подмосковной деревне Усово с огнестрельным ранением.