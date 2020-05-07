Сын скончавшегося миллиардера Дмитрия Босова Антон Босов назвал смерть своего отца семейными делами.

Сын скончавшегося миллиардера Дмитрия Босова Антон Босов назвал смерть своего отца "семейными делами".Как передает издание "360", Босов-младший проинформировал общественность, что не стоит строить догадок и нужно дождаться официальной версии следствия.Ранее тело 52-летнего владельца компаний "Сибантрацит" и "Востокуголь", чье состояние оценивалось в сумму свыше 1,1 миллиард долларов, было найдено родственниками в подмосковной деревне Усово с огнестрельным ранением.