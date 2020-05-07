Бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд намерен вернуться на ринг. 57-летний американец собирается принять участие в выставочных боях.

Бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд намерен вернуться на ринг. 57-летний американец собирается принять участие в выставочных боях."Я хочу объявить о своем возвращении на ринг. Буду бороться в выставочных боях", — приводит слова Холифилда ТАСС. Ранее о желании возобновить карьеру объявил 53-летний Майк Тайсон. Холифилд и Тайсон дважды встречались на ринге. Первый бой Эвандер выиграл нокаутом, во втором Майк был дисквалифицирован за то, что укусил соперника за ухо.Эвандер Холифилд — единственный боксер-тяжеловес, становившийся чемпионом по всем четырем самым престижным версиям — Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской федерации (WBF). Эвандер провел на ринге 57 боев, в которых одержал 44 победы (29 — нокаутом), потерпел 10 поражений и два поединка завершил вничью. Один бой был признан несостоявшимся.