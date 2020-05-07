Экономика еврозоны в этом году сократится на рекордные 7,7% из-за пандемии коронавируса, при этом государственный долг и дефицит бюджета увеличатся, прогнозирует Европейская комиссия.

Экономика еврозоны в этом году сократится на рекордные 7,7% из-за пандемии коронавируса, при этом государственный долг и дефицит бюджета увеличатся, прогнозирует Европейская комиссия.Пандемия COVID-19 серьезно повлияла на потребительские расходы, промышленное производство, инвестиции, торговлю, потоки капитала и цепочки поставок, отмечает ЕК.Ожидаемое постепенное смягчение мер по борьбе с коронавирусом должно заложить основу для восстановления экономической активности. В следующем году, как ожидается, экономика еврозоны вырастет на 6,3%."Европа переживает экономический шок, беспрецедентный со времен Великой депрессии. Глубина рецессии и сила восстановления будут неравномерными, обусловленными скоростью, с которой могут быть сняты ограничения, важностью таких услуг, как туризм, в каждой экономике и финансовыми ресурсами каждой страны, — заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. — Такое расхождение представляет угрозу для единого рынка и еврозоны, однако оно может быть смягчено с помощью решительных совместных действий Европы".Данные IHS Markit в среду показали, что экономика еврозоны в апреле пережила рекордный спад деловой активности из-за вынужденного закрытия предприятий.Ожидается, что темпы роста потребительских цен в этом году значительно снизятся из-за падения спроса и обвала цен на нефть. По прогнозам Еврокомиссии, инфляция составит 0,2% в 2020 году и 1,1% в 2021 году. Целевой показатель инфляции установлен Европейским центральным банком на уровне "чуть ниже" 2%.Усилия по поддержке экономики в условиях пандемии приведут к тому, что совокупный дефицит бюджета в еврозоне в этом году увеличится до 8,5% ВВП с 0,6% в прошлом году. В следующем году дефицит сократится до 3,5% ВВП, прогнозирует ЕК.Государственный долг в еврозоне, как ожидается, подскочит до 102,7% ВВП в 2020 году с прошлогодних 86% и сократится лишь до 98,8% в 2021 году.Дефицит бюджета Италии в 2020 году вырастет больше всего — до 11,1% ВВП с 1,6% в прошлом году, после чего сократится до 5,6% в 2021 году, прогнозирует ЕК.Государственный долг Италии также продемонстрирует самый большой рост в этом году — до 158,9% ВВП со 134,8% в 2019 году. В следующем году, по оценкам ЕК, долг сократится до 153,6% ВВП.