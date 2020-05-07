В 2018-м году в Facebook пообещали создать специальный орган —независимый наблюдательный совет, задачей которого будет разрешение споров в области модерации контента. Накануне компания раскрыла имена первых 20 его членов.

В 2018-м году в Facebook пообещали создать специальный орган -независимый наблюдательный совет, задачей которого будет разрешение споров в области модерации контента. Накануне компания раскрыла имена первых 20 его членов.Среди них - видные журналисты (например, бывший главный редактор Guardian Алан Расбриджер), политики (экс-премьер Дании Хелле Торнинг-Шмидт) юристы, правозащитники и лауреат Нобелевской премии 2011 года Тавакуль Карман. Члены совета жили в более чем 27 странах и говорят на 29 языках. Всего в органе будет состоять 40 человек, каждый избирается другими членами совета на трехлетний срок.Организация будет действовать независимо от руководства Facebook и финансироваться из трастового фонда объемом в 130 млн долларов - отозвать это финансирование соцсеть уже не сможет. Пользователи, которые будут несогласны с решениями модераторов Facebook - например, об удалении или неудалении того или иного контента - смогут жаловаться в наблюдательный совет напрямую. Его решения будут обязывающими, и отменить их не сможет даже генеральный директор компании, Марк Цукерберг.Совет будет публиковать в открытом доступе на собственном сайте письменные заявления о принятых им решениях с указанием причин. Помимо этого, орган ежегодно будет публиковать отчеты о своей деятельности. Как ожидается, свою работу он начнет позднее в этом году.