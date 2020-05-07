Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила скидку в размере 40% к тарифам РЖД на перевозку сжиженных углеводородных газов (СУГ) по основным экспортным направлениям до конца 2020 года.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила скидку в размере 40% к тарифам РЖД на перевозку сжиженных углеводородных газов (СУГ) по основным экспортным направлениям до конца 2020 года.Скидка в цене введена после обращений "Сибура" и "НОВАТЭКа" и действует в пределах участка Сетово – Тобольск Свердловской железной дороги, в том числе на возврат порожних вагонов​​​.ФАС предусмотрела тарифную формулу для возмещения убытков РЖД: грузоотправители обеспечивают согласованные объемы перевозок в 2021-2023 годах. Если такие объемы не обеспечены, то тариф увеличат.Кроме того, порядок перераспределения выручки РЖД при долгосрочном регулировании позволит сохранить рынки сбыта, а РЖД — объемы грузоперевозок и инвестиционные источники в кризисное время.Подобные решения по тарифам могут принять в качестве антикризисной меры для других добывающих и обрабатывающих отраслей при поступлении заявок, заключает ФАС.