Американский боец Тони Фергюсон продолжает интенсивную подготовку к очередному бою на турнире ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC 249. Он встретится с соотечественником Джастином Гэтжи, заменившим российского чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Американский боец Тони Фергюсон продолжает интенсивную подготовку к очередному бою на турнире ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC 249. Он встретится с соотечественником Джастином Гэтжи, заменившим российского чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.Бой Фергюсона с Нурмагомедовым откладывается – страшно сказать! – в пятый раз. Ранее четырежды он переносился из-за травм каждого из потенциальных участников – по два раза по вине Хабиба и Тони. Теперь поединок не состоялся из-за пандемии коронавируса.Тем не менее, руководство UFC не стало совсем отменять турнир, а нашло Нурмагомедову замену в лице Гэтжи и учредило для главного боя вечера временный пояс чемпиона в легком весе. У россиянина на руках – официальный титул постоянного чемпиона.Накануне своего нового боя Фергюсон продолжает по классической традиции ММА накалять обстановку, высказавшись и в адрес Хабиба, и в адрес другого элитного бойца Лиги ирландца Конора Макгрегора: "Хабибу и Конору нужно заканчивать. К черту Хабиба! Я защищаю свой пояс в третий раз, и этот пояс – настоящий, чемпионский".Ferguson: F*ck Khabib. I'm defending my belt for the third time, this is for the real belt. Champ s*it only #UFC249— MMAFighting.com (@MMAFighting) May 5, 2020Тем не менее он не стал сильно ворошить их совместное в Нурмагомедовым прошлое, не стал вспоминать, что бои срывались не только по вине Хабиба, а и по его собственной и философски ушел от прямого ответа: "Хочу ли я все-таки подраться с Хабибом? Не хочу сейчас говорить об этом, так как сосредоточен лишь на предстоящем турнире UFC 249".