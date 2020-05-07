Международная федерация футбола ожидает уже в мае получить данные из Московской антидопинговой лаборатории, которые подтвердят факт применения запрещенных веществ российскими игроками.
Международная федерация футбола ожидает уже в мае получить данные из Московской антидопинговой лаборатории, которые подтвердят факт применения запрещенных веществ российскими игроками.
Как сообщает Fox Sports, Всемирное антидопинговое агентство ранее проинформировало руководство ФИФА о новых доказательствах использования допинга в российском спорте.
На данный момент WADA завершило расследование 298 дел, касающихся спортсменов из России. Правда, сколько среди них футболистов, пока не уточняется.
Напомним, что ранее представители Всемирного антидопингового агентства обнаружили манипуляции с данными Московской лаборатории. Если в Спортивном арбитражном суде вина России будет доказана, страну на четыре года отстранят от крупных международных соревнований.