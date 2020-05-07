Международная федерация футбола ожидает уже в мае получить данные из Московской антидопинговой лаборатории, которые подтвердят факт применения запрещенных веществ российскими игроками.

Международная федерация футбола ожидает уже в мае получить данные из Московской антидопинговой лаборатории, которые подтвердят факт применения запрещенных веществ российскими игроками.Как сообщает Fox Sports, Всемирное антидопинговое агентство ранее проинформировало руководство ФИФА о новых доказательствах использования допинга в российском спорте.На данный момент WADA завершило расследование 298 дел, касающихся спортсменов из России. Правда, сколько среди них футболистов, пока не уточняется.Напомним, что ранее представители Всемирного антидопингового агентства обнаружили манипуляции с данными Московской лаборатории. Если в Спортивном арбитражном суде вина России будет доказана, страну на четыре года отстранят от крупных международных соревнований.