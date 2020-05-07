Четыреста квадратных метров склада забиты коробками. В них медикаменты и тесты на COVID-19, но главное СИЗы - средства индивидуальной защиты. Маски, спецкостюмы, очки, перчатки и антисептики. Все это для медиков Тувы, в регион прислали Сергей Шойгу и его друзья из фонда День первый.

Четыреста квадратных метров склада забиты коробками. В них медикаменты и тесты на COVID-19, но главное СИЗы — средства индивидуальной защиты. Маски, спецкостюмы, очки, перчатки и антисептики. Все это для медиков Тувы, в регион прислали Сергей Шойгу и его друзья из фонда "День первый"."Шойгу не забывает малую родину. Это уже второй такой транш. Первый он прислал тридцатого апреля. Всего 825 коробок с СИЗами получается", — рассказываетШолбан Кара-оол, глава Тувы.Часть по необходимости распределят по районным больницам. Потребность в средствах индивидуальной защиты среди медиков сейчас очень высокая.В минздраве Тувы констатируют: регион и дальше готов успешно сопротивляться пандемии коронавируса. Обеспеченность медперсонала, вовлеченных в борьбу с инфекцией в республике, полная. Есть запас. Средств защиты хватит на три месяца.