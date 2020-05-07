Экс-пилот Формулы-1 немец Нико Хюлькенберг, ставший в 2015 году в составе команды Porsche победителем престижной гонки 24 часа Ле-Мана, рассчитывает вернуться в главную гоночную серию планеты. Я хочу вернуться в Ф-1, это по-прежнему моя цель, - признался 32-летний гонщик.

Экс-пилот "Формулы-1" немец Нико Хюлькенберг, ставший в 2015 году в составе команды Porsche победителем престижной гонки "24 часа Ле-Мана", рассчитывает вернуться в главную гоночную серию планеты. "Я хочу вернуться в "Ф-1", это по-прежнему моя цель", — признался 32-летний гонщик."Естественно, в данный момент, по понятным причинам, сложно говорить о чем-то конкретном, — цитирует Хюлькенберга издание Racefans.Net. – На ситуацию влияют множество факторов. Но я поддерживаю связь с людьми из "Ф-1". Пока рано о чем-то говорить. Но шанс есть, и если он появится – я точно постараюсь этим воспользоваться"."Признаюсь, что по ходу предсезонных тестов я не следил за "Формулой-1", отключился. К тому же в тот момент я путешествовал за пределами Европы и почти не следил за тем, что происходит на тестах. Но затем я наверстал упущенное, встретился с несколькими людьми из "Формулы-1", чтобы узнать о происходящем", — говорит гонщик.Говоря о ближайшем будущем серии, немец отметил: "Понятно, что пока никто толком и не сидел за рулем своих болидов. Я же после Абу-Даби [последняя гонка Нико в 2019 году, — прим. ред.] все-таки хотел бы вновь испытать эти ощущения, может в ближайшем будущем. Хотя сейчас мы все ждем, что же будет дальше".