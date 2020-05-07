Нападающий хоккейной сборной Франции Стефан Да Коста продолжит свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге. Форвард подписал годичное соглашение с клубом Ак Баср из столицы Татарстана. Ранее Да Коста выступал за ЦСКА, Автомобилист и Локомотив.

Нападающий хоккейной сборной Франции Стефан Да Коста продолжит свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге. Форвард подписал годичное соглашение с клубом "Ак Баср" из столицы Татарстана. Ранее Да Коста выступал за ЦСКА, "Автомобилист" и "Локомотив".Наивысшее достижение француза в КХЛ – выход с ЦСКА в финал Кубка Гагарина в 2016 году. Теперь 30-летний нападающий на один год станет "барсом", сообщает агентство Winners. Минувший сезон игрок провел в составе ярославского "Локомотива", набрав за команду в 58 матчах 35 (14 голов и 21 передача) результативных очков.Посмотреть эту публикацию в InstagramСтефан Да Коста отправляется в @hcakbars Ранее форвард выступал за @hclokomotiv где по итогам сезона вошёл в тройку самых результативных игроков команды — 35 очков (14+21) за 58 игр. Контракт хоккеиста рассчитан на один сезон