В условиях карантина по коронавирусной пандемии футбольные фанаты получили очередной рейтинг игроков, в котором фигурируют футболисты с истекающими контрактами. Список возглавляет Давид Сильва из Манчестер Сити, а россиянин Артем Дзюба стоит в этой классификации на 15-м месте.
В условиях карантина по коронавирусной пандемии футбольные фанаты получили очередной рейтинг игроков, в котором фигурируют футболисты с истекающими контрактами. Список возглавляет Давид Сильва из "Манчестер Сити", а россиянин Артем Дзюба стоит в этой классификации на 15-м месте.
Футболисты "на выход", то есть те, у кого истекают контракты со своими клубами и которые в определенных обстоятельствах могут стать свободными агентами, интересовали экспертов британского портала 90 min. Вслед за Сильвой Эдинсон Кавани из "Пари Сен-Жермен", третий в списке – Дрис Мертенс ("Наполи").
В десятку сильнейших игроков, которые могут достаться новым командам практически бесплатно, также вошли Оливье Жиру ("Челси"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм"), Марио Гетце ("Боруссия" Дортмунд), Виллиан ("Челси"), Тома Менье ("ПСЖ"), Педро ("Челси") и Адам Лаллана ("Ливерпуль").
Стоит отметить, что в рейтинге преобладают игроки, представляющие чемпионат Англии. Ранее подобный рейтинг составил и портал Football 365. В числе лидером там также нашлось место для Кавани, Жиру, Мертенса, Виллиана и Артема Дзюбы.