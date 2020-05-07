В условиях карантина по коронавирусной пандемии футбольные фанаты получили очередной рейтинг игроков, в котором фигурируют футболисты с истекающими контрактами. Список возглавляет Давид Сильва из Манчестер Сити, а россиянин Артем Дзюба стоит в этой классификации на 15-м месте.

В условиях карантина по коронавирусной пандемии футбольные фанаты получили очередной рейтинг игроков, в котором фигурируют футболисты с истекающими контрактами. Список возглавляет Давид Сильва из "Манчестер Сити", а россиянин Артем Дзюба стоит в этой классификации на 15-м месте.Футболисты "на выход", то есть те, у кого истекают контракты со своими клубами и которые в определенных обстоятельствах могут стать свободными агентами, интересовали экспертов британского портала 90 min. Вслед за Сильвой Эдинсон Кавани из "Пари Сен-Жермен", третий в списке – Дрис Мертенс ("Наполи").В десятку сильнейших игроков, которые могут достаться новым командам практически бесплатно, также вошли Оливье Жиру ("Челси"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм"), Марио Гетце ("Боруссия" Дортмунд), Виллиан ("Челси"), Тома Менье ("ПСЖ"), Педро ("Челси") и Адам Лаллана ("Ливерпуль").Стоит отметить, что в рейтинге преобладают игроки, представляющие чемпионат Англии. Ранее подобный рейтинг составил и портал Football 365. В числе лидером там также нашлось место для Кавани, Жиру, Мертенса, Виллиана и Артема Дзюбы.