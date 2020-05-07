В Италии постепенно снимают ограничения на тренировочные занятия профессиональных футбольных клубов. В Турине приступили к тренировкам игроки Ювентуса, которые находились дома в режиме самоизоляции. Все футболисты прошли медицинское обследование и были допущены до занятий.

В Италии постепенно снимают ограничения на тренировочные занятия профессиональных футбольных клубов. В Турине приступили к тренировкам игроки "Ювентуса", которые находились дома в режиме самоизоляции. Все футболисты прошли медицинское обследование и были допущены до занятий.Позднее, через две недели карантина, к товарищам по "Старой синьоре" присоединится португальская звезда клуба Криштиану Роналду который накануне прибыл в Турин, но должен отбыть свои 14 дней изоляции. Как сообщает Twitter "Юве" он также вскоре сможет тренироваться вместе с командой.JTC reopens ➡️https://t.co/49lSnL74rCHappy training, guys! pic.twitter.com/WyQdb31KkL— JuventusFC (@juventusfcen) May 5, 2020