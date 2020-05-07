Чешский игрок оборонительной линии футбольного клуба из Нидерландов НЕК Джозеф Квида может продолжить карьеру в российской премьер-лиге. Футболистом команды второго по силе дивизиона чемпионата Страны тюльпанов интересуется московский ЦСКА.

Чешский игрок оборонительной линии футбольного клуба из Нидерландов НЕК Джозеф Квида может продолжить карьеру в российской премьер-лиге. Футболистом команды второго по силе дивизиона чемпионата Страны тюльпанов интересуется московский ЦСКА.Руководство "красно-синих" достаточно давно следит за 23-летним чехом, сообщает Чемпионат.Com, а теперь всерьез рассматривают возможность его трансфера. У ЦСКА имеются проблемы в защитной линии и, по мнению тренерского штаба, перспективный чешский оборонец вполне может помочь с ними справиться. Его амплуа – центральный и левый защитник.