Минувшей ночью министр иностранных дел Чехии попал в ДТП, возвращаясь в такси к себе домой. Водитель скончался.
Минувшей ночью, 6 мая, министр иностранных дел Чехии попал в ДТП, возвращаясь в такси к себе домой, сообщило издание Blesk.cz.
Глава МИДа Томаш Петржичек не пострадал. Такси с министром врезалось в припаркованный автомобиль, извозчик погиб.
По предварительным данным, аварию мог спровоцировать внезапный приступ у водителя.
Томаш Петржичек выразил соболезнования семье погибшего и пообещал вместе со своей женой организовать панихиду.