Минувшей ночью министр иностранных дел Чехии попал в ДТП, возвращаясь в такси к себе домой. Водитель скончался.

Минувшей ночью, 6 мая, министр иностранных дел Чехии попал в ДТП, возвращаясь в такси к себе домой, сообщило издание Blesk.cz.Глава МИДа Томаш Петржичек не пострадал. Такси с министром врезалось в припаркованный автомобиль, извозчик погиб.По предварительным данным, аварию мог спровоцировать внезапный приступ у водителя.Томаш Петржичек выразил соболезнования семье погибшего и пообещал вместе со своей женой организовать панихиду.