Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании у президента сообщил, что тяжелая форма течения болезни чаще наблюдается у людей старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями артериальной гипертензией, сахарным диабетом и ожирением, а мужчины переносят заболевание хуже женщин.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время совещания по вопросу реализации ранее принятых мер поддержки экономики и соцсферы, которое 6 мая проводит президент России, рассказал о том, кто чаще заболевает и тяжелее переносит новую коронавирусную инфекцию.Он сообщил, что тяжелая форма течения болезни чаще наблюдается у людей старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями артериальной гипертензией, сахарным диабетом и ожирением.Причем, по словам главы Минздрава, мужчины переносят заболевание COVID-19 хуже женщин.Мурашко доложил Владимиру Путин, что по состоянию на 6 мая в России зафиксировано больше 165 тысяч случаев заражения новым коронавирусом, в стационарах с подтвержденным или предположительным диагнозом на COVID-19 находятся около 80 тысяч, в том числе 1133 пациента (из них 4 ребенка) — на искусственной вентиляции легких, включая четырех детей, а четверо взрослых — на экстракорпоральной мембранной оксигинации.Заболевшим новой коронавирусной инфекцией, сообщил Мурашко, оказывают помощь больше 110 тысяч врачей, больше 236 тысяч фельдшеров, медсестер и медбратьев, 46 тысяч — младшего медицинского персонала, а также больше 31 тысячи водителей скорых.Мурашко также рассказал, что идет активный поиск лекарственных препаратов для борьбы с COVID-19, и ряд российских препаратов полного цикла уже показал свою эффективность.Ранее на совещании, которое транслирует телеканал "Россия 24", президент сообщил, что заразившийся коронавирусом премьер РФ Михаил Мишустин идет на поправку.