Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов подал в отставку.

Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов подал в отставку.Об этом общественность проинформировала пресс-служба правительства региона. Отмечается, что Смирнов теперь будет работать главным врачом Борской районной больницы.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что Смирнов покидает пост добровольно, по собственному желанию.Его пост займет заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.На 6 мая в России зафиксировано 65,929 заболевших, из них 10,559 за минувшие сутки. 21,327 человек выздоровели, 1537 скончались.