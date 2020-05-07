С 6 мая жителям Тюменской области рекомендовано носить маски. Предложение поступило от главного санитарного врача региона. После чего губернатор Александр Моор внес соответствующие изменения в постановление о введение режима повышенной готовности. Масочный режим рекомендован с 6 мая.

Главный санитарный врач Тюменской области порекомендовал жителям носить маски. Губернатор региона уже внес соответствующие изменения в свое распоряжение о введении режима повышенной готовности, передает ГТРК "Регион-Тюмень".Защитные маски рекомендуется надевать с сегодняшнего дня при выходе из дома. По информации регионального оперштаба, на территории области зафиксировано 589 заболевших COVID-19. Выздоровело 215. В данный момент на аппаратах ИВЛ — шесть пациентов. Чуть более четырех тысяч жителей соблюдают карантин дома, 90 — в обсерваторе. Под наблюдением медиков после контакта с заболевшими — почти 2,5 тысячи человек.Между тем, в соседнем регионе — Ханты-Мансийском округе — власти приняли более жесткие меры. Там ношение масок стало обязательным. Такое же усиление карантинных мер введено и в Свердловской области.