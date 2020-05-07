Хореограф тренерской группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал переход фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Хореограф тренерской группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал переход фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко."В СМИ пишут, что тренеры не уделяли спортсменке должного внимания? Мы переживаем за каждого. Они все наши спортсмены, и мы поддерживаем каждого как своих родных, потому что проводим с ними больше времени, чем с кем-либо еще в жизни. Поэтому сказать, что Саше не хватало внимания… Это абсолютно не так. Мы проводим с фигуристами на льду практически все время и отдаем себя полностью работе", – приводит слова Глейхенгауза пресс-служба ФФККР.В среду, 6 мая, Евгений Плющенко подтвердил, что Трусова переходит в его академию. 15-летняя фигуристка не первая спортсменка, которая ушла от Тутберидзе к другому тренеру. Ранее это сделали Евгения Медведева и Полина Цурская.В марте Саша должна была представить Россию на чемпионате мира в Монреале, но Международный союз конькобежцев (ISU) из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 принял решение отменить соревнование.