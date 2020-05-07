Ограничительные меры в России нужно снимать, но при этом соблюдать меры безопасности, считает бизнесмен Константин Малофеев. Введенный в большинстве стран мира карантин предприниматель считает глобальным экспериментом.

Ограничительные меры в России нужно снимать, но при этом соблюдать меры безопасности, считает бизнесмен Константин Малофеев. Введенный в большинстве стран мира карантин предприниматель считает "глобальным экспериментом".Необходимы жесткие меры в борьбе с коронавирусом в России или нет – вопрос открытый, отметил бизнесмен. Заболевшие должны находиться в больницах или дома, но в случае с остальными можно подумать о более гибких мерах, считает Малофеев.В пример бизнесмен привел Белоруссию и Швецию, власти которых отказались вводить серьезные ограничительные меры. По его словам, смертность от коронавируса там ненамного выше чем в странах, где ввели карантин.Кроме того, эти страны сохранили экономическую активность, подчеркнул Малофеев. "У них все в порядке с экономикой, а самое главное, у них все в порядке с головой. В то время как весь этот глобальный эксперимент проводится именно над головой", – сказал бизнесмен в эфире телеканала "".Он призвал начать постепенную отмену ограничительных мер. Продолжение карантина чревато серьезными последствиями для экономики, пояснил предприниматель.Коронавирус в России за последние сутки выявлен у 11 231 человек – это рекорд за все время эпидемии. Более 6,7 тысячи случаев пришлось на Москву. В городе ввели обязательное ношение масок и перчаток на общественном транспорте, в магазинах и аптеках.Ограничительные меры из-за были введены в конце марта. На совещании с президентом Владимиром Путиным 6 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова представила поэтапный план отмены карантина.7 Май 2020 в 1:03 PDT