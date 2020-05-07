Аркадный гоночный симулятор Forza Street дебютировал на мобильных устройствах

Аркадный гоночный симулятор Forza Street дебютировал на мобильных устройствах. Начиная с этой недели игру по знаменитой франшизе от компании Microsoft можно установить на смартфоны и планшеты с операционными системами Android и iOS.Об этом следует из трейлера, появившегося на официальном YouTube-канале Xbox. Пользователи, которые запустят Forza Street до 5 июня, получат в коллекцию автомобилей бонусную модель - Ford GT 2017 года. Владельцам устройств Samsung, скачавшим игру из магазина Galaxy Store, достанется Ford Mustang GT 2015 в фирменном цвете, а обладателям смартфонов Galaxy S20 - Chevrolet Corvette Z06 2015.На компьютерах проект вышел весной прошлого года. В Forza Street есть подключение к сервису Xbox Live, так что пользователи могут синхронизировать прогресс и достижения между устройствами с iOS, Android и Windows 10.Forza Street распространяется по условно-бесплатной модели. При помощи встроенных покупок пользователи могут приобрести внутриигровую валюту и новые челленджи.