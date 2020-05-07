07.05.2020

2020-05-07 11:20:06

Госархив опубликовал закрытые документы о Владимире военных лет

Ничего, кроме правды. Владимирский архив выпустил сборник документов о подлинной жизни Владимирского края в годы Второй мировой. Его презентация состоится сегодня. О том, на какие факты прольет свет новая книга, нам рассказал Алексей Арескин, заведующий сектором отдела информации Владимирского Госархива.

- Сборник содержит 473 документа, большая часть из которых никогда не публиковалась и была даже закрыта для исследователей. Это документы из партийных фондов, из фондов советских учреждений. В основном это документы Государственного архива Владимирской области, а также некоторых других архивов.

Сам Владимир считался прифронтовым городом, а значит, немалая часть тягот войны выпала на долю горожан. Семидневная рабочая неделя, 9-ти часовая вахта. Опоздание на 20 минут каралось полугодом исправительных работ. Большую часть зарплаты отдавали в фонд обороны или на государственный займ. При этом сами жители не все были обеспечены даже самым необходимым. Не хватало ширпортеба. Это пуговицы, обувь, одежда, посуда. Почти все текстильные фабрики и стекольные заводы были законсервированы. Практически все предприятия города были перестроены под выпуск военной продукции. В регион эвакуировались заводы из западных областей – так возникли современный Селивановский машиностроительный и Муромский приборостроительный заводы. Жители области помогали фронту всем, чем могли.

"Горсоветы принимали решение о том, чтобы начать выпускать глиняную посуду, то есть, артелям давалось поручение выпускать посуду из глины для того, чтобы снабдить госпитали, детские учреждения, больницы и так далее... Люди мало того, что работали часто в полуголодном состоянии, поскольку государственной торговли - хлеба, продуктов питания - как правило, не хватало, люди получали продукты питания по карточкам, карточки не всегда отоваривались. Не хватало электричества, то есть, в домах не было света. Если электричество было, то его отдавали для работы предприятий".