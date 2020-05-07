Экономисты ФРС выяснили, что чрезвычайные кредиты, предназначавшиеся для малого бизнеса в качестве господдержки от властей США, до многих адресатов так и не дошли: деньги перехватили более опытные игроки, уже сотрудничавшие с банками ранее.

Экономисты ФРС выяснили, что чрезвычайные кредиты, предназначавшиеся для малого бизнеса в качестве господдержки от властей США, до многих адресатов так и не дошли: деньги перехватили более опытные игроки, уже сотрудничавшие с банками ранее. При этом компании, серьезно пострадавшие от коронавируса, но не имеющие кредитной истории, так и остались ни с чем, отмечает FT.Исследование, проведенное представителями Федрезерва, показало серьезный географический перекос в предоставлении льготных займов на выплату заработной платы, которые, по замыслу американских властей, должны были поддержать самые уязвимые компании. Оказалось, что большая часть средств осела на Среднем Западе, а до штатов Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси и Мичиган, дошли уже крохи.Выяснилось, что кредиторы отдавали явное предпочтение заемщикам, уже бравшим ссуды в прошлом. Такой подход в основном практикуют местные банки – кредитные организации, работающие в глубинке и знающие всех своих клиентов лично. В итоге идея господдержки губится на корню: вопреки помощи тем, кому она нужна, ее выделяют по-свойски. Есть, конечно, и техническое объяснение: пока одни клиенты еще только собирают все необходимые документы, а банки проверяют эту информацию, заявки других, уже имеющих кредитную историю, уже обрабатываются.Тем не менее, как отмечает FT, такой серьезный перекос в распределении льготных займов порождает уже не первую волну критики в адрес "общинных" банков, на долю которых пришлась большая часть средств, выделенных властями на поддержку малого бизнеса. При этом первый транш в $350 миллиардов был исчерпан уже к 16 апреля, и Вашингтону пришлось одобрить еще один пакет, в размере $310 миллиардов.