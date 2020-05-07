Около 14 тысяч гектаров сухой растительности сгорело в начале майских праздников. По числу возгораний лидирует Центральная Россия и Дальневосточный федеральный округ.

Около 14 тысяч гектаров сухой растительности сгорело в начале майских праздников. По числу возгораний лидирует Центральная Россия и Дальневосточный федеральный округ.Опасная ситуация с пожарами на днях сложилась в Курганской области. Сейчас в садовых товариществах города Кургана сотрудники МЧС проводят профилактические рейды. Дачникам разъясняют требования пожарной безопасности, вручают специальные памятки.Мониторят территории с помощью беспилотной авиации. Также удалось локализовать лесной пожар в Читинском районе Забайкальского края. Огонь угрожал четырем садовым товариществам, сообщает телеканал "Россия 24".Пока в одних регионах тушат природные пожары, в других стараются не допустить наводнения. Уровень воды резко вырос в реках и водоемах Вологодской области. Произошло это из-за дождей и активного таяния снега.В зоне подтопления оказались 46 населенных пунктов. В двух муниципалитетах введен режим повышенной готовности. В Республике Коми паводок нарушил сообщение с 191-м населенным пунктом. Прихода большой воды ожидают и в Архангельской области.