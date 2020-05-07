Несколько дней назад 19-летняя девушка выложила в сеть клип, где исполняет пронизанную блатной романтикой песню про арестантское единство и называет полицейских мусорами. Позже выяснилось, что исполнительница была отчислена за неуспеваемость.

Несколько дней назад 19-летняя девушка выложила в сеть клип, где исполняет пронизанную блатной романтикой песню про арестантское единство и называет полицейских "мусорами".О девушке написало издание "КП-Новосибирск" и рассказало, что она является студенткой юридического факультета и планирует в будущем стать дознавателем.По словам исполнительницы, ее муж, являясь полицейским, одобряет ее музыкальный вкус, а на создание песен со странным для будущего дознавателя содержанием ее толкнула любовь к творчеству Михаила Круга, которое она знает наизусть.И хотя песню в основном ругают за качество и содержание, клип оказался популярным: менее, чем за шесть дней его посмотрели более двухсот раз, в том числе и руководство института, удивившееся, что певица представляется его студенткой, поскольку она была исключена из учебного заведения за неуспеваемость еще в апреле."Могу сказать, что данное творчество идёт вразрез с устоявшимися традициями нашего университета. Оно порочит как ее лично, так и ее будущих коллег. Хотя это уже маловероятно в связи с отчислением студентки", — рассказала начальник отдела рекламы и связей с общественностью Сибирского кампуса РАНХИиГС Паина Ирина изданию "Прецедент".