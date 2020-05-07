После того, как стало известно о переходе фигуристки Александры Трусовой и тренера Сергея Розанова в академию Евгения Плющенко, пришло сообщение о том, что группу Этери Тутберидзе покидает еще одна юная звездочка – 11-летняя Вероника Жилина также не будет кататься на льду Хрустального.

После того, как стало известно о переходе фигуристки Александры Трусовой и тренера Сергея Розанова в академию Евгения Плющенко, пришло сообщение о том, что группу Этери Тутберидзе покидает еще одна юная звездочка – 11-летняя Вероника Жилина также не будет кататься на льду "Хрустального".Жилина и ее младшая сестра Алена вместе переходят в группу Сергея Розанова в академии Евгения Плющенко, сообщило издание "Спорт-экспресс". Вероника Жилина – действующая чемпионка первенства России в старшем детском возрасте, в прошлом году выиграла турнир по младшему возрасту. Алене Жилиной 10 лет, ранее она занималась фигурным катанием в Архангельской области.