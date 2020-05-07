Тьяго Оливейра многие российские телезрители знают как
звезду сериала Клон. Артист исполнил роль сына Латифы и Мухаммеда – Амина.
Тьяго Оливейра многие российские телезрители знают как
звезду сериала "Клон". Артист исполнил роль сына Латифы и Мухаммеда – Амина.
Карьера Тьяго Оливейра началась очень рано. Еще в 90-х
мальчик снимался в популярной теленовелле того времени "В мире женщин". Наибольшую
любовь зрителей юному артисту принесла работа в сериале "Клон". На момент съемок
фильма
Тьяго исполнилось всего 13 лет.
После завершения "Клона" знаменитый Амин принял участие в
нескольких телепроектах, однако они не принесли ему особого успеха. С 2011 года
Оливейра в сериалах не появляется.
Девять лет назад артист переехал в США. Молодого человека
пригласили на должность помощника режиссера в картину "Сердцеед". С тех пор Тьяго
Оливейра все реже появляется на родине, в Бразилии. Сегодня он сам снимает
кино.
2 Дек 2019 в 7:02 PST
По словам Тьяго, любовь к актерству в его душе не угасла. Он
с удовольствием бы снялся в мыльной опере, правда, интересных предложений ему
не поступает. Зрители престали узнавать в молодом красавце очаровательную
звезду сериала "Клон".
Добавим, что 32-летний Тьяго Оливейра еще не женат. У звезды
есть возлюбленная. Эти отношения длятся уже несколько лет. Между тем о свадьбе
пара не говорит.
7 Ноя 2019 в 3:44 PST
Тьяго Оливейра поддерживает дружеские отношения с еще одной
звездой "Клона" Карлой Диас. Артистку многие помнят как исполнительницу роли
Хадижи – дочери .
6 Май 2020 в 4:20 PDT