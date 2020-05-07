Тьяго Оливейра многие российские телезрители знают как звезду сериала Клон. Артист исполнил роль сына Латифы и Мухаммеда – Амина.

Тьяго Оливейра многие российские телезрители знают какзвезду сериала "Клон". Артист исполнил роль сына Латифы и Мухаммеда – Амина.Карьера Тьяго Оливейра началась очень рано. Еще в 90-хмальчик снимался в популярной теленовелле того времени "В мире женщин". Наибольшуюлюбовь зрителей юному артисту принесла работа в сериале "Клон". На момент съемокфильмаТьяго исполнилось всего 13 лет.После завершения "Клона" знаменитый Амин принял участие внескольких телепроектах, однако они не принесли ему особого успеха. С 2011 годаОливейра в сериалах не появляется.Девять лет назад артист переехал в США. Молодого человекапригласили на должность помощника режиссера в картину "Сердцеед". С тех пор ТьягоОливейра все реже появляется на родине, в Бразилии. Сегодня он сам снимаеткино.2 Дек 2019 в 7:02 PSTПо словам Тьяго, любовь к актерству в его душе не угасла. Онс удовольствием бы снялся в мыльной опере, правда, интересных предложений емуне поступает. Зрители престали узнавать в молодом красавце очаровательнуюзвезду сериала "Клон".Добавим, что 32-летний Тьяго Оливейра еще не женат. У звездыесть возлюбленная. Эти отношения длятся уже несколько лет. Между тем о свадьбепара не говорит.7 Ноя 2019 в 3:44 PSTТьяго Оливейра поддерживает дружеские отношения с еще однойзвездой "Клона" Карлой Диас. Артистку многие помнят как исполнительницу ролиХадижи – дочери .6 Май 2020 в 4:20 PDT