Исследователи из Франции заявили: штамм нового патогена, выделенный из проб, взятых у жителей Парижа, не является потомком уханьского коронавируса. То есть получается, что в Республике болезнь распространялась задолго до того, как эпидемия вырвалась за пределы в Китае.

"33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) ранее уже рассказывали о том, что во всех странах мира собираются образцы коронавируса SARS-CoV-2 и расшифровывается геном нового патогена. Эта работа помогает учёным выстраивать родственные связи между штаммами в разных частях света и историю распространения коронавируса нового типа.Проведя подобную работу, исследователи из Франции заявили: штамм нового патогена, выделенный из проб, взятых у жителей Парижа, не является "потомком" уханьского коронавируса. То есть получается, что в Республике болезнь распространялась за недели до того момента, как эпидемия вырвалась за пределы Китая, и во Франции начали регистрировать первые случаи новой инфекции.Китай, напомним, начал сообщать о первых случаях странного заболевания в начале декабря 2019 года. Но что если COVID-19 к тому моменту уже циркулировал по миру? Просто к декабрю у учёных Поднебесной накопилось достаточно информации, чтобы заговорить о появлении новой болезни.К слову, врачи многих стран мира выдвигали подобные гипотезы и ранее. Поддерживали их и обычные люди, которые в прошедшем осенне-зимнем сезоне переболели странными вирусными инфекциями, которые часто заканчивались осложнениями в виде пневмонии. (Как правило, медики не выясняют, какой патоген поразил того или иного человека, они лишь лечат его согласно симптомам. Более тщательное обследование проводится только в случае тяжёлого течения заболевания и смерти пациента.)Тем не менее наука никогда не строилась на голословных утверждениях, и учёным нужно было время, чтобы найти доказательства своим умозаключениям, построенным на наблюдательных данных. Сегодня их появляется всё больше.Во Франции множественные случаи новых инфекций стали регистрировать в конце января 2020 года. Новое исследование показало, что на самом деле коронавирус появился в стране на месяц раньше.Учёные исследовали 14 образцов, собранных у тяжёлых пациентов двух клиник Парижа. Все они попали в реанимацию и демонстрировали симптомы, похожие на симптомы гриппа. В одном случае проведённый ныне тест на коронавирус дал положительный результат. Это был 42-летний житель Франции, который не был в Китае. Его госпитализировали 27 декабря.Вероятно, позднее будут обнаружены и другие случаи подобные этому.Так, в середине января с симптомами тяжёлого респираторного заболевания и потерей обоняния и вкуса в больницу попала 57-летняя помощница медика из Марселя. К слову, город Ухань на тот момент даже ещё не был закрыт на карантин, а болезни не дали название COVID-19.Игроки одного из футбольных клубов Милана вернулись к тренировкам после рождественских каникул (в конце декабря 2019 года). Их тренер в одном из недавних интервью рассказал, что из 25 футболистов на тот момент болели 23 человека. Сейчас уже невозможно установить, чем именно они переболели. Тесты могут показать, что они перенесли COVID-19, но не будет известно, когда именно это произошло.В Калифорнии патологоанатомы фиксировали странные смерти ещё до 21 января, когда первые тесты официально подтвердили проникновение коронавируса нового типа в США.Однако не стоит путать единичные случаи COVID-19 с началом "эпидемических волн", предупреждают специалисты. Все данные указывают на то, что повальное распространение инфекции началось в городах Европы и Северной Америки в середине января или начале февраля 2020 года.Статья авторов последней работы вышла в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.