Многим тяжело приходится находиться в четырех стенах из-за режима самоизоляции. В числе тех, кто с трудом перестраивается, оказался юморист Владимир Винокур.

Многим тяжело приходится находиться в четырех стенах из-за режима самоизоляции. В числе тех, кто с трудом перестраивается, оказался юморист Владимир Винокур.Винокур проводит карантин на даче вместе с супругой, дочерью и ее внуком. Юморист заверил, что со всей ответственностью соблюдает : к нему в дом никто не ходит, а за продуктами в магазин выходит лишь наследница.При это артисту с трудом удается перестроиться под новый ритм жизни. Владимир Натанович большую часть времени проводил на сцене, теперь же приходится трудиться в ограниченном пространстве.Чтобы оставаться в тонусе Винокур начал работу над новым проектом. Артист поведал о своих планах в эфире программы "У нас все дома" на Первом канале.2 Май 2020 в 1:03 PDTЗнаменитый юморист признается, что подобная ситуация у него впервые в жизни. Ему приходится придумывать разные активности, чтобы больше двигаться, передает .Так, к примеру, знаменитость использует в доме различные спортивные тренажеры, а также посвящает время дочери, занимаясь с ней балетом. Стоит отметить, что наследница Винокура работает в Государственном академическом Большом театре.