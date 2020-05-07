Редчайший питомец появился в зоологическом парке на Дону. Это кенгуренок-альбинос. Малыш родился у пары карликовых кенгуру Беннета, обитающих в Южном парке птиц Малинки в городе Шахты Ростовской области.

Редчайший питомец появился в зоологическом парке на Дону, сообщает ГТРК "Дон-ТР". Это кенгуренок-альбинос. Малыш родился у пары карликовых кенгуру Беннета, обитающих в Южном парке птиц Малинки в городе Шахты Ростовской области.Как рассказали сотрудники, это очень необычное явление. В дикой природе частота рождения сумчатых альбиносов — один на 50-100 тысяч. По словам зоологов, животные с белым окрасом не только крайне редко появляются на свет, но и живут очень недолго. Из-за заметного облика они, увы, слишком часто становятся добычей для хищников.Известно, что изначальный вес детеныша составлял около 1 грамма. Любопытно, что сказать точно, когда родился малыш, сотрудники парка не могут. Дело в том, что сразу после рождения он спрятался в сумку матери, где рос. Теперь кенгуренок активно начал знакомиться с внешним миром и с удовольствием покидает убежище. Кстати, имя малышу может предложить каждый желающий, зайдя на страничку парка в Инстаграме.