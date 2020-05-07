Китай, похоже, постепенно выбирается из кризиса: статистика по внешней торговли внушает оптимизм.

Китай, похоже, постепенно выбирается из кризиса: статистика по внешней торговли внушает оптимизм. Экспорт в апреле вырос на 3,5%, а импорт сократился на 14,2%. Оба показателя оказались намного лучше прогнозов. Эксперты, опрошенные Reuters, очень сильно промахнулись с ожиданиями по экспорту: прогнозировалось падение на 12%.Судя по всему, существенное влияние на статистику оказал экспорт медицинских товаров. Китай раньше других снял карантинные меры и начал помогать остальному миру. Добавим, что в целом положительное сальдо торгового баланса КНР за апрель превысило $45 миллиардов, тогда как аналитики ожидали всего $6,5 миллиарда.В целом же ситуация, связанная с коронавирусом, остается сложной. Число заболевших во всем мире по-прежнему очень велико и все еще увеличивается. Экономики большинство стран только начинают возвращаться к нормальной жизни, и пока ждать восстановления спроса на прежние уровни не стоит. Учитывая, что Китая по-прежнему считается главной мировой фабрикой и во многом строит свою экономику на экспорте, слабость спроса из других стран пока будет оказывать давление и на КНР.