Карантинные ограничения, введенные в марте, оказали влияние на платежеспособность населения: в группе риска просроченных кредитных платежей оказались 28 миллионов человек, или 40% от экономически активного населения, считает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Карантинные ограничения, введенные в марте, "оказали влияние на платежеспособность населения": в группе риска просроченных кредитных платежей оказались 28 миллионов человек, или 40% от экономически активного населения, считает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев."Первыми в группу риска попали заемщики, имеющие один или несколько необеспеченных кредитов", — отметил он. Остается неясным, смогут ли они вовремя платить по кредиту и погасить долг.По прогнозам НАПКА, если господдержка сохранится, то количество должников с просроченными долгами не превысит 5,7 миллиона человек. Сейчас в России насчитывается 5,2 миллиона таких должников.Хуже ситуация у тех, кто до пандемии уже не мог вовремя платить по кредиту.В условиях карантина и приостановки работы многих предприятий выросло количество должников, которые ссылаются на финансовые трудности при просрочке погашения кредита: доля таких людей выросла на 10 п. п. и до 60%.Часть из них (40%) ссылается на снижение уровня доходов, на потерю работы (30%). По оценке НАПКА, если карантин сохранится еще 1,5-2 месяца, то доля обращений за госпомощью, о предоставлении кредитных каникул составит 20% от всех должников к концу года.По оценке Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) к началу марта 2020 года, коллекторы работали с должниками-гражданами по возврату 7 миллионов кредитов на сумму более 1 триллиона руб.До пандемии около 25% граждан России не могли в срок погасить кредит. Каждый год банки отдавали коллекторам для возврата 4 миллионов займов на сумму 400 миллиардов руб.Сейчас эта сумма может вырасти. Россия в последние годы переживала бум потребительского кредитования, и экономисты предупреждали о кризисе из-за неплатежей по кредитам в случае резкого снижения доходов населения. В 2019 году был поставлен очередной рекорд: общая сумма кредитной задолженности россиян достигла 18 триллионов руб. Ежегодно россияне увеличивали объем займов примерно на 20%.По данным ЦБ РФ, общее количество заемщиков в России составляет не менее 40 миллионов человек. Две трети всех заемщиков имеют задолженность по необеспеченному потребительскому кредиту и кредитной карте.Текущее количество заемщиков – около 54% от занятого населения. Ежегодный прирост числа новых заемщиков с просроченной задолженностью составлял 3-4% еще до коронавируса.Наиболее часто просрочка возникает по необеспеченным потребительским кредитам на небольшие суммы (до 100 тысяч руб.), однако основной объем "плохой" задолженности сформирован кредитами на сумму более 100 тысяч руб.Потенциальный риск могут представлять заемщики, устойчиво наращивающие долг. С 2017 года 3,7 миллиона человек увеличили задолженность по необеспеченным потребительским кредитам (без учета кредитных карт) с 0,9 триллиона до 2,2 триллиона руб., привлекая новые кредиты до погашения старых (пока по ним просрочки не наблюдается), отметили в Банке России.