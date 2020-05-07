Президент России Владимир Путин рассказал об отмене карантина из-за коронавируса. В Москве с 12 мая возобновляют работу промышленные и строительные предприятия. Последние новости о коронавирусе на 7 ма 2020 года – в материале Дни.ру.
Президент России Владимир Путин рассказал об отмене карантина из-за коронавируса. В Москве с 12 мая возобновляют работу промышленные и строительные предприятия. Последние новости о коронавирусе на 7 ма 2020 года – в материале "Дни.ру".
Коронавирус в мире
Заболели – 3 698 431
Умерли – 258 267
Выздоровели – 1 220 073
Последние данные Университета Джона Хопкинса гласят, что коронавирусом в мире заразились почти 3,7 миллиона человек. Скончались 258 тысяч пациентов. В США число заразившихся превысило 1,2 миллиона, следом идут Испания и Италия. Россия – на седьмом месте.
Европа продолжает отменять ограничительные меры из-за коронавируса. В середине мая в Германии возобновятся матчи Бундеслиги. Пока футболисты будут играть при пустых трибунах.
Также в стране возобновят работу рестораны. При этом они должны принять меры, чтобы поситители не приближались друг к другу. Также местные власти получат возможность открыть театры и кинотеатры.
Коронавирус в России
Заболели – 165 929
Умерли – 1 537
Выздоровели – 21 327
За сутки коронавирус в России выявлен у 10,5 тысячи человек. На совещании по поддержке экономики в среду, 6 мая, президент Владимир Путин призвал к аккуратному и постепенному выходу из ограничительных мер. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что отмена карантина из-за коронавируса в России будет проходить в три этапа.
На первом этапе разрешат занятия спортом на улице и работу объектов торговли ограниченной площади. На втором возобновят работу объекты сферы услуг большей площади и образовательные организации.
На третьем этапе откроются парки, скверы, все прочие предприятий сферы торговли, а также все образовательных учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания. При этом люди должны будут соблюдать социальную дистанцию, подчеркнула глава Роспотребнадзора.
Вслед за главой правительства Михаилом Мишустиным коронавирусом заразились министр культуры Ольга Любимова. В пресс-службе сообщили, что она чувствует себя нормально, болезнь протекает в легкой форме.
Коронавирус в Москве
Заболели – 85 978
Умерли – 764
Выздоровели – 7 573
За последние сутки в столице выявили более 5,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Ситуация с COVID-19 в Москве позволяет с 12 мая возобновить работу промышленных предприятий и строек, сообщил в ходе совещания с президентом градоначальник Сергей Собянин.
Что касается сферы услуг, то ее открытие пока преждевременно, подчеркнул мэр. По его словам, открытие парикмахерских, салонов красоты и других предприятий может спровоцировать рост заболеваемости коронавирусом в Москве.
Статистика коронавируса сегодня, сколько заболевших
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
85 978
764
7 573
Россия
165 929
1 537
21 327
США
1 210 643
69 680
160 686
Весь мир
3 645 431
252 267
1 198 073
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