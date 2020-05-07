Президент России Владимир Путин рассказал об отмене карантина из-за коронавируса. В Москве с 12 мая возобновляют работу промышленные и строительные предприятия. Последние новости о коронавирусе на 7 ма 2020 года – в материале Дни.ру.

Президент России Владимир Путин рассказал об отмене карантина из-за коронавируса. В Москве с 12 мая возобновляют работу промышленные и строительные предприятия. Последние новости о коронавирусе на 7 ма 2020 года – в материале "Дни.ру".Коронавирус в миреЗаболели – 3 698 431Умерли – 258 267Выздоровели – 1 220 073Последние данные Университета Джона Хопкинса гласят, что коронавирусом в мире заразились почти 3,7 миллиона человек. Скончались 258 тысяч пациентов. В США число заразившихся превысило 1,2 миллиона, следом идут Испания и Италия. Россия – на седьмом месте.Европа продолжает отменять ограничительные меры из-за коронавируса. В середине мая в Германии возобновятся матчи Бундеслиги. Пока футболисты будут играть при пустых трибунах.Также в стране возобновят работу рестораны. При этом они должны принять меры, чтобы поситители не приближались друг к другу. Также местные власти получат возможность открыть театры и кинотеатры.Коронавирус в РоссииЗаболели – 165 929Умерли – 1 537Выздоровели – 21 327За сутки коронавирус в России выявлен у 10,5 тысячи человек. На совещании по поддержке экономики в среду, 6 мая, президент Владимир Путин призвал к аккуратному и постепенному выходу из ограничительных мер. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что отмена карантина из-за коронавируса в России будет проходить в три этапа.На первом этапе разрешат занятия спортом на улице и работу объектов торговли ограниченной площади. На втором возобновят работу объекты сферы услуг большей площади и образовательные организации.На третьем этапе откроются парки, скверы, все прочие предприятий сферы торговли, а также все образовательных учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания. При этом люди должны будут соблюдать социальную дистанцию, подчеркнула глава Роспотребнадзора.Вслед за главой правительства Михаилом Мишустиным коронавирусом заразились министр культуры Ольга Любимова. В пресс-службе сообщили, что она чувствует себя нормально, болезнь протекает в легкой форме.Коронавирус в МосквеЗаболели – 85 978Умерли – 764Выздоровели – 7 573За последние сутки в столице выявили более 5,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Ситуация с COVID-19 в Москве позволяет с 12 мая возобновить работу промышленных предприятий и строек, сообщил в ходе совещания с президентом градоначальник Сергей Собянин.Что касается сферы услуг, то ее открытие пока преждевременно, подчеркнул мэр. По его словам, открытие парикмахерских, салонов красоты и других предприятий может спровоцировать рост заболеваемости коронавирусом в Москве.Статистика коронавируса сегодня, сколько заболевшихМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква85 9787647 573Россия165 9291 53721 327США1 210 64369 680160 686Весь мир3 645 431252 2671 198 073Коронавирус сегодня | | || | | | |