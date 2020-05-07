Крупнейший игрок на азиатском рынке пива, компания Budweiser, сообщил об убытках за I квартал этого года в размере $41 миллиона. Компания связывает столь резкое ухудшение ситуации с действующими в регионе ограничениями, которые ударили по офлайн-торговле, и планирует переключиться на e-commerce.

Крупнейший игрок на азиатском рынке пива, компания Budweiser, сообщил об убытках за I квартал этого года в размере $41 миллиона. За аналогичный период прошлого года чистая прибыль составила $240 миллионов. Выручка за указанный период упала в годовом исчислении на 39% до $956 миилионов, говорится в сообщении, размещенном на сайте Гонконгской биржи. Нормализованная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации упала на 68% до $171 миллиона.Между тем, пивоваренная компания отмечает и позитивные тенденции: с середины марта продажи в Китае и Южной Корее снова стали улучшаться. Хотя в апреле снижение продаж в Поднебесной по сравнению с прошлым годом составило 17%, а за весь I квартал доход китайского рынка рухнул на 45,4%."Начиная с марта мы наблюдаем обнадеживающую тенденцию восстановления бизнеса, поскольку для стимулирования восстановления бизнеса и потребительских расходов были запущены различные государственные стимулы (например, электронные купоны)", – говорится в сообщении компании. Budweiser уже возобновила работу практически всех своих предприятий в Азии, за исключением Индии.Тем не менее Budweiser отмечает, что совсем не видит пока "восстановления ночной жизни". Дело в том, что немалую долю выручки пивоваренному гиганту приносили бары и ночные клубы. В условиях когда в части азиатских стран заведения еще не открылись, а в других не осталось денег на их посещение, компания решила сфокусироваться на онлайн-продажах.По словам исполнительного директора Budweiser APAC Яна Крэпса, электронная коммерция и в прошлом росла, а сейчас еще больше ускорилась. "Мы видим очень сильный двузначный рост в электронной коммерции. А когда вы посмотрите на такие каналы, как Meituan и Ele.me, новые модели O2O, то увидите и трехзначный рост во время кризиса2, – заявил Крэпс, имея в виду новые платформы формата online-offline, а также крупнейшие сервисы доставки еды в Китае.Правда, если говорить не о Китае, а о Южной Корее, то проблемы пивного гиганта связаны не только с ограничениями на фоне пандемии. Как отмечает SCHP, свою ложку дегтя привнесли местные южнокорейские пивовары, все увереннее конкурирующие с международными концернами.