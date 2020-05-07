Необычное поздравление с Днем Победы появилось в Интернете. Создано оно сотрудниками космодромов Восточный и Байконур. Вместе с членами своих семей они устроили настоящий концерт для ветеранов и записали клип.

Необычное поздравление с Днем Победы появилось в Интернете. Создано оно сотрудниками космодромов Восточный и Байконур. Вместе с членами своих семей они устроили настоящий концерт для ветеранов и записали клип. Специалисты космической отрасли и их близкие исполнили самые известные и любимые всеми песни времен Великой Отечественной. Об этом сообщает ГТРК "Амур".Среди множества музыкальных произведений прозвучали "Темная ночь", "Три танкиста" и, конечно, "Катюша". А 9 мая сотрудники космодромов обязательно поддержат всероссийскую акцию в честь 75-летия Победы. Вместе со всей Россией они споют с балконов своих квартир и домов "День Победы".В преддверии праздника амурские военнослужащие помогают ветеранам, труженикам тыла, детям войны, находящимся на самоизоляции. Они доставляют продукты, подарки. Медицинские сотрудники проводят осмотр, оказывают необходимую помощь, сообщил военный комиссар Бурейского и Архаринского районов Алексей Лобынцев.Эпидемия коронавируса внесла коррективы в предпраздничную работу краеведческого музея Приамурья. Новую выставку "Память Славы Жива" откроют онлайн. Презентация состоится в Интернете 9 мая. Виртуально посетить залы можно будет на странице музея в соцсетях и в Инстаграме.Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции принято решение не раздавать символ Великой Победы — Георгиевскую ленту на улицах. Получить ее можно на почте, а также в магазинах и аптеках края. Пожилым людям знаковые ленточки вместе с доставкой продуктов и медикаментов принесут волонтеры акции #МыВместе. Также все желающие могут принять участие в онлайн-акции, посвященной юбилею Победы. Для этого нужно сделать фотографию с Георгиевской ленточной и рассказать, что для нас означает этот символ.Видео: russian.space