Необычное поздравление с Днем Победы появилось в Интернете. Создано оно сотрудниками космодромов Восточный и Байконур. Вместе с членами своих семей они устроили настоящий концерт для ветеранов и записали клип.
Необычное поздравление с Днем Победы появилось в Интернете. Создано оно сотрудниками космодромов Восточный и Байконур. Вместе с членами своих семей они устроили настоящий концерт для ветеранов и записали клип. Специалисты космической отрасли и их близкие исполнили самые известные и любимые всеми песни времен Великой Отечественной. Об этом сообщает ГТРК "Амур".
Среди множества музыкальных произведений прозвучали "Темная ночь", "Три танкиста" и, конечно, "Катюша". А 9 мая сотрудники космодромов обязательно поддержат всероссийскую акцию в честь 75-летия Победы. Вместе со всей Россией они споют с балконов своих квартир и домов "День Победы".
В преддверии праздника амурские военнослужащие помогают ветеранам, труженикам тыла, детям войны, находящимся на самоизоляции. Они доставляют продукты, подарки. Медицинские сотрудники проводят осмотр, оказывают необходимую помощь, сообщил военный комиссар Бурейского и Архаринского районов Алексей Лобынцев.
Эпидемия коронавируса внесла коррективы в предпраздничную работу краеведческого музея Приамурья. Новую выставку "Память Славы Жива" откроют онлайн. Презентация состоится в Интернете 9 мая. Виртуально посетить залы можно будет на странице музея в соцсетях и в Инстаграме.
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции принято решение не раздавать символ Великой Победы — Георгиевскую ленту на улицах. Получить ее можно на почте, а также в магазинах и аптеках края. Пожилым людям знаковые ленточки вместе с доставкой продуктов и медикаментов принесут волонтеры акции #МыВместе. Также все желающие могут принять участие в онлайн-акции, посвященной юбилею Победы. Для этого нужно сделать фотографию с Георгиевской ленточной и рассказать, что для нас означает этот символ.
Видео: russian.space