План поэтапного снятия введенных в связи с коронавирусом COVID-19 ограничений правительство своевременно к 5 мая предоставило в Кремль. Глава Роспотребнадзора Анна Попова разъяснит его детали на совещании 6 мая у президента России Владимира Путина.

План поэтапного снятия введенных в связи с коронавирусом COVID-19 ограничений правительство своевременно к 5 мая предоставило в Кремль. Глава Роспотребнадзора Анна Попова разъяснит его детали на совещании 6 мая у президента России Владимира Путина."Этот план еще предстоит обсудить, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. — Для этого и проводится совещание".Дмитрий Песков подчеркнул, что в этот план в ходе совещания у президента будут внесены изменения. На совещании также будет обсуждаться реализация мер по поддержке экономики и социальной сфере, добавляет "Интерфакс". Песков напомнил, что было принято два пакета мер поддержки. Президент рассчитывает узнать, насколько эффективны принятые меры и есть ли затруднения в их реализации.Ожидается, что совещание по видеосвязи начнется после 15:30-16:00. Президент примет участие в совещании из подмосковной резиденции в Ново-Огареве. Он выступит со вступительным словом, затем свои доклады сделают глава Минтруда Антон Котяков, министр российского здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава ФНС Даниил Егоров, а также исполняющий обязанности министра строительства Никита Стастишин.По вопросам поэтапного снятия ограничений выступят главный санитарный врач России Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин."У президента дальше еще в закрытом режиме запланировано совещание по экономическим вопросам, оно будет непубличное, — продолжил Песков. — Но традиционно президент практически в ежедневном режиме продолжает этими вопросами заниматься".В совещании примут участие глава кремлевской администрации Антон Вайно, исполняющий обязанности председателя правительства Андрей Белоусов, первый заглавы президентской администрации Сергей Кириенко, вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова, советник Путина по экономическим вопросам Антон Орешкин, вице-премьеры правительства Марат Хуснуллин и Юрий Трутнев, министр транспорта Евгений Дитрих, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр финансов и вице-премьер правительства Антон Силуанов, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, полпреды президента и все главы регионов.