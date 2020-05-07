Олимпийский чемпион в составе сборной России по хоккею Алексей Марченко продолжит карьеру в ярославском Локомотиве. 28-летний экс-защитник столичного ЦСКА подписал контракт с железнодорожниками на два года.

Олимпийский чемпион в составе сборной России по хоккею Алексей Марченко продолжит карьеру в ярославском "Локомотиве". 28-летний экс-защитник столичного ЦСКА подписал контракт с "железнодорожниками" на два года.О двухлетнем соглашении хоккеиста с "Локомотивом" сообщила пресс-служба ярославского клуба. В нынешнем сезоне КХЛ Марченко провел за ЦСКА 64 игры, набрав 22 (6 шайб + 16 передач) очка.Новоиспеченный защитник "железнодорожников" является олимпийским чемпионом 2018 года. Кроме того, в составе армейцев он стал обладателем Кубка Гагарина-2019.