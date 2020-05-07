Йовович хотела поступить как лучше для своих русскоговорящих поклонников. Но актрисы не получилось быть более понятной для них.

Йовович хотела поступить как лучше для своих русскоговорящих поклонников. Но актрисы не получилось быть более понятной для них.Милла Йовович родилась в Киеве, поэтому она знает русский язык. Посмотрев многие интервью актрисы можно понять, что она хорошо разговаривает на нем, лишь изредка путая слова. Даже в своем инстаграм-аккаунте голливудская звезда переводит предложения на русский, чтобы поклонники могли понимать ее. Но порой Милла достаточно неграмотно изъясняется, когда доверяет перевод текста роботу.Недавно она опубликовала милое фото с новорожденной дочерью. Под ним Милла написала, что очень дорожит моментами, проведенными с наследником. Малышка смотрит на маму проникновенными глазами и трогает ее маленькими ручками. Со временем это станет сладким воспоминаем для актрисы.Однако понять написанное могут лишь те, кто хорошо знает английский язык. Русскоговорящие пользователи Сети заметили, что в переведенном тексте есть несколько ошибок, которые искажают смысл предложений. В конечном итоге с трудом можно понять, что именно хотела донести Йовович.Публикация от (@millajovovich) 4 Май 2020 в 5:53 PDTНапомним, третью дочь Милла родила в начале февраля. Малышку назвали Ошин. Старшей наследнице Эвер 12 лет и уже пользователей Сети знанием русского языка. Средней дочери Дэшилл недавно исполнилось пять лет.