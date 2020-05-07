Ведущий полузащитник футбольной сборной Колумбии и мадридского Реала Хамес Родригес может сменить один клуб из столицы Испании на другой – он интересен Атлетико. Сам 28-летний колумбиец, по слухам, не против этого, ведь два последних сезона он провел в аренде в мюнхенской Баварии.

Ведущий полузащитник футбольной сборной Колумбии и мадридского "Реала" Хамес Родригес может сменить один клуб из столицы Испании на другой – он интересен "Атлетико". Сам 28-летний колумбиец, по слухам, не против этого, ведь два последних сезона он провел в аренде в мюнхенской "Баварии"."Атлетико" предлагает "Королевскому клубу" за Хамеса через его агента Жорже Мендеша 25 млн евро, сообщает колумбийское издание El Universal, и очень надеется, что игрок перейдет в стан "матрасников" уже нынешним летом. Однако существует вероятность, при которой Родригес отработает свой контракт с "Реалом" до лета 2021 года и станет свободным агентом.