Российский футболист Павел Мамаев возместил компенсацию в размере 321 тысячи рублей телеведущей Ольге Ушаковой (по паспорту Маслий) за поврежденный полтора года назад Mercedes. Об этом рассказал адвокат спортсмена Игорь Бушманов.

Российский футболист Павел Мамаев возместил компенсацию в размере 321 тысячи рублей телеведущей Ольге Ушаковой (по паспорту Маслий) за поврежденный полтора года назад Mercedes. Об этом рассказал адвокат спортсмена Игорь Бушманов.По словам юриста, Мамаев, ознакомившись с материальным требованием истицы Маслий, принял решение единолично компенсировать заявленную сумму. К слову, у телеведущей также были претензии к братьям Кокориным и Александру Протасовицкому.Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала РИА Новости, что ее подзащитный не причинил никакого ущерба ни Ольге Ушаковой, ни ее водителю Виталию Соловчуку. Футболист изначально открестился от предъявленных ему обвинений.О поданном телеведущей иске стало известно в конце апреля. Ольга Ушакова заявила, что ее автомобиль был поврежден во время потасовки полуторагодичной давности. К слову, из-за той драки Кокорин с Мамаевым оказались в тюрьме.Ранее Павел рассказал, что после роковой истории в центре Москвы они с Кокориным не стали держать зла друг на друга. Мамаев признался, что не собирается отдаляться от Александра и даже готов сходить с ним в ресторан.