С начала апреля сотрудники МЧС продезинфицировали в российских регионах более 18 тысяч школ, больниц, зданий транспортной инфраструктуры и других социально значимых объектов.

С начала апреля сотрудники МЧС продезинфицировали в российских регионах более 18 тысяч школ, больниц, зданий транспортной инфраструктуры и других социально значимых объектов.В Екатеринбурге спасатели обработали 6 медучреждений. Продезинфицированы, в частности, подъезды для машин скорой помощи и прилегающие территории, сообщает телеканал "Россия 24".