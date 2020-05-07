В суданской провинции Южный Дарфур в ходе столкновений между представителями двух племен погиб ли не менее 30 человек. Причиной конфликта стала кража скота.

В суданской провинции Южный Дарфур в ходе столкновений между представителями двух племен погиб ли не менее 30 человек.Как уточняют местные СМИ, массовые столкновения между племенами аль-Филатах и ар-Ризейкат начались из-за кражи скота. В ходе противостояния стороны конфликта применяли огнестрельное и холодное оружие, предает РИА Новости. Для усмирения враждующих власти Судана на правили на место столкновения крупные силы полиции.Для многонационального Судана межплеменные столкновения не редкость. Так, в минувшем году в Порт-Судане — втором по величине городе страны — в конфликте между двумя племенами погибли 37 человек, сотни получили ранения.