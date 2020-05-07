Итальянский Милан намерен приобрести нападающего сборной Голландии и французского Лиона Мемфиса Депая. Покупка 26-летнего футболиста может обойтись миланцам в 20 миллионов евро.

Итальянский "Милан" намерен приобрести нападающего сборной Голландии и французского "Лиона" Мемфиса Депая. Покупка 26-летнего футболиста может обойтись миланцам в 20 миллионов евро.Мемфис связан с "Лионом" контрактом до июня 2021 года. Сезон во Франции досрочно завершен, и "Лион" не попал в еврокубки. Поэтому лионцам выгодно продать своего капитана именно сейчас. В противном случае он сможет уйти через год бесплатно.Мемфис Депай пришел в "Лион" в 2017 году из "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне голландец забил 9 мячей в 13 матчах Лиги 1. Зимой Мемфис получил травму колена и выбыл из строя на 7-8 месяцев.